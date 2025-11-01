«МЮ» пропустил от «Ноттингема» два гола за две минуты в начале 2-го тайма

«МЮ» пропустил дважды за две минуты.

«Манчестер Юнайтед » пропустил от «Ноттингем Форест » два мяча за две минуты.

Команды встречаются в 10-м туре АПЛ на «Сити Граунд».

Манкунианцы выиграли первый тайм благодаря голу Каземиро . Уже на 48-й минуте Морган Гиббс-Уайт ударом головой сумел сравнять счет, а спустя примерно 110 секунд свою команду вывел вперед Николо Савона.

