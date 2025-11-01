«МЮ» пропустил от «Ноттингема» два гола за две минуты в начале 2-го тайма
«МЮ» пропустил дважды за две минуты.
«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Ноттингем Форест» два мяча за две минуты.
Команды встречаются в 10-м туре АПЛ на «Сити Граунд».
Манкунианцы выиграли первый тайм благодаря голу Каземиро. Уже на 48-й минуте Морган Гиббс-Уайт ударом головой сумел сравнять счет, а спустя примерно 110 секунд свою команду вывел вперед Николо Савона.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости