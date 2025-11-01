26

«МЮ» пропустил от «Ноттингема» два гола за две минуты в начале 2-го тайма

«МЮ» пропустил дважды за две минуты.

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Ноттингем Форест» два мяча за две минуты.

Команды встречаются в 10-м туре АПЛ на «Сити Граунд».

Манкунианцы выиграли первый тайм благодаря голу Каземиро. Уже на 48-й минуте Морган Гиббс-Уайт ударом головой сумел сравнять счет, а спустя примерно 110 секунд свою команду вывел вперед Николо Савона.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Александр Суряев
logoМанчестер Юнайтед
logoНоттингем Форест
logoНиколо Савона
logoпремьер-лига Англия
logoМорган Гиббс-Уайт
logoКаземиро
