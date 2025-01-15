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СКА расстался с Деанджело, ничьи «Ливерпуля» и «Ман Сити», слухи про отставку Ротенберга, Рублев влетел 112-й ракетке и другие новости

1. В 21-м туре АПЛ «Манчестер Сити» вел 2:0, но поделил очки с «Брентфордом» (2:2), «Ливерпуль» отыгрался в матче с «Ноттингем Форест» (1:1), а «Челси» едва не проиграл «Борнмуту» (2:2), но спасся на 95-й. 

2. День для СКА начался расторжением контракта с Энтони Деанджело. Американец получил 14 млн рублей и заявил, что ушел из питерского клуба по семейным обстоятельствам: «Буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт. Спасибо клубу и команде: тренеру Ротенбергу, партнерам». Роман Ротенберг высказался об уходе защитника так: «Мы расстаемся друзьями, возможно, он еще сыграет за клуб».

Потом стало известно, что ветераны СКА написали письмо министру спорта Михаилу Дегтяреву по поводу зарядов «СКА – позор российского хоккея»: «Это идет вразрез с поручениями Путина о развитии спорта. Хулиганское давление трибун оказывает влияние на судей». Следом КХЛ оштрафовала «Локомотив» из-за этой кричалки болельщиков на 100 тысяч рублей.

Наконец, появились слухи о возможной отставке Ротенберга с поста главного тренера СКА. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев их опроверг. А СКА выкатил мощное заявление: «Выражаем протест против фэйкньюс. Оскорбительные кричалки – это давление на судей, попытка радикализовать фанатское движение. Попустительство фансекторам несет угрозу развитию хоккея в России».

3. НХЛ. «Детройт» проиграл «Сан-Хосе» (3:6), Тарасенко сделал дубль и прервал 18-матчевую серию без заброшенных шайб (голы – 298-й и 299-й в регулярках лиги за карьеру). «Коламбус» вырвал победу у «Филадельфии» (3:2 Б), Тарасов выиграл впервые с октября прошлого года, Мичков остался без очков и не забил буллит в серии. «Вегас» проиграл «Нэшвиллу» (3:5), Дорофеев забил все голы своей команды, сделав 1-й хет-трик в лиге. 

4. В перенесенном матче 19-го тура Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Комо» (2:1) в гостях, «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1) на выезде.

5. Australian Open. Андрей Рублев уступил в первом круге 112-й ракетке мира – 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке. Даниил Медведев выиграл пятисетовый матч у № 418 Касидита Самрея, уступая в счете, россиянин сломал ракетку и камеру на сетке. Другие результаты – здесь.

Мирра Андреева вышла в третий круг, обыграв Моюку Учиджиму, Арина Соболенко прошла Джессику Бусас Манейро, Людмила Самсонова и Анна Блинкова вылетели. Результаты в женской сетке – тут.

6. «Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда».

7. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Амур» уступил «Ак Барсу» (1:4), «Авангард» победил «Куньлунь» (3:2), «Лада» обыграла минское «Динамо» (6:4), «Северсталь» проиграла московскому «Динамо» (2:3).

8. НБА. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» обыграть «Сакраменто», «Филадельфия» уступила «Оклахоме» дома. 

9. «Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт, бразильский форвард, забивший один гол за клуб, перешел в «Баию». Трансфер Илича в «Спартак» приостановлен, хавбек «Торино» пропустит месяц из-за мышечной травмы. «Зенит» предложил свыше 26 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли Винисиуса и около 10 млн евро за вингера «Флуминенсе» Арьяса.

«ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро, вингер сборной Грузии будет получать 9+2 млн евро в год, медосмотр – на этой неделе. «Арсенал» купит хавбека Субименди у «Реал Сосьедад» за 60 млн евро по окончании сезона. «Ювентус» и «ПСЖ» договорились об аренде Коло-Муани без права выкупа.

10. В 17-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд проиграла «Хольштайн Киль» (2:4) с предпоследнего места, «Байер» победил «Майнц» (1:0), «Айнтрахт» разгромил «Фрайбург» (4:1) благодаря трем (1+2) очкам Омара Мармуша, разрывающего лигу.

11. Лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице: «Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Но позже удалила пост. Ей ответила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе: «Пусть найдет у себя в Сарове хорошее место. Приедем и с удовольствием там посоревнуемся».

12. Российские спортсмены взяли 82 медали на Российско-китайских молодежных играх. У представителей Китая – 29 наград.

13. Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья стал игроком Fight Nights из Медиалиги на один матч. Также клуб ведет переговоры с экс-хавбеком «Милана» Кларенсом Зеедорфом.

Цитаты дня:

Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»

Валерий Есипов: «Я даже рад, что еврокубков у России пока нет. Есть время, чтобы поднять детские школы. Через год-два у нас будет поколение, которое обыграет «МЮ»

Дмитрий Васильев: «Как только все поменяется, все эти шавки – Самуэльссоны и другие – будут говорить совсем другое. Коронной фразой станет: «Меня не так поняли»

Камила Валиева о проекте для творческих людей: «Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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