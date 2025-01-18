Хвича о переходе в «ПСЖ»: «Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Проект убедил меня. Энрике – один из лучших тренеров мира»
Хвича Квархелия прокомментировал переход в «ПСЖ».
– Хвича, какие мысли после перехода в «ПСЖ»?
– Для меня большая честь носить футболку «ПСЖ». Мечтал играть за одну из величайших команд мира.
Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив.
– Что повлияло на ваш переход сюда?
– Проект убедил меня. Я знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих игроков, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж.
– Вы будете работать с Луисом Энрике.
– Он один из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многому научусь, работая с ним. И я очень рад стать игроком, которого тренирует Луис Энрике, – сказал новичок «ПСЖ».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «ПСЖ»
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