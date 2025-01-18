Хвича о переходе в «ПСЖ»: «Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Проект убедил меня. Энрике – один из лучших тренеров мира»

Хвича Квархелия прокомментировал переход в «ПСЖ».

– Хвича, какие мысли после перехода в «ПСЖ»?

– Для меня большая честь носить футболку «ПСЖ». Мечтал играть за одну из величайших команд мира.

Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив.

– Что повлияло на ваш переход сюда?

– Проект убедил меня. Я знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих игроков, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж.

– Вы будете работать с Луисом Энрике.

– Он один из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многому научусь, работая с ним. И я очень рад стать игроком, которого тренирует Луис Энрике, – сказал новичок «ПСЖ ».

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