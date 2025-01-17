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Мостовой о том, что Карпин работает в футболе, а он нет: «Судьба. Кто-то ему где-то подмог. Мне так никто не помогал, к сожалению»

Александр Мостовой считает, что Валерию Карпину помогли с тренерской карьерой.

Мостовой и Карпин вместе играли за «Сельту». Оба закончили игровую карьеру в сезоне-2004/05. Карпин тренирует «Ростов» и сборную России, Мостовой не работал тренером.

– У вас с Карпиным после карьеры по-разному сложились дороги: он в футболе, вы – нет. Как это объясняете?

– Судьба, судьба, судьба. Кстати, это же Валерий говорил, что никогда не вернется в Россию: «Что мне там делать?» У него в Испании были бизнес, семья, очень все нравилось. 

– То есть просто судьба?

– Конечно. Он приехал, кто-то где-то подмог, как у нас часто бывает. Мне так, к сожалению, никто не помогал. А потом что? По накатанной идешь и идешь. 

Но я спокойно к этому отношусь. Знаю, что в жизни есть вещи и поважнее. Никогда никого не подпихивал.

– Вас задевает точка зрения, что Карпин – человек, который делает, а Мостовой – который говорит?

– А что это значит? Что он делает?

– Тренирует.

– Ну вот так сложилось. Я могу еще 50 человек назвать, которые в прошлом были выдающимися футболистами, но не тренируют. Сейчас переназову всех, с кем играл в Европе, у вас уши красными станут, ха-ха.  

Нас почему-то в последнее время постоянно сталкивают. Но нас тяжело столкнуть. Мы футбольные люди, понимаешь? Мы это все прожили, все знаем, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoРостов
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