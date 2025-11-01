«МЮ» не проигрывает 4 матча подряд – 3 победы, 1 ничья

«Манчестер Юнайтед» продлил серию матчей без поражений.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 4 матча подряд.

Сегодня команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 2:2 в 10-м туре АПЛ. Ранее манкунианцы обыграли «Сандерленд» (2:0), «Ливерпуль» (2:1) и «Брайтон» (4:2).

В данный момент «Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков.