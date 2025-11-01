  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о дисквалификации перед класико: «Я должен работать над собой. Сидеть за стеклом было неприятно, это неподходящее место для тренера»
Флик о дисквалификации перед класико: «Я должен работать над собой. Сидеть за стеклом было неприятно, это неподходящее место для тренера»

Ханс-Дитер Флик высказался о пропуске класико из-за дисквалификации.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что постарается сдерживать эмоции, чтобы избежать дальнейших дисквалификаций. 

Немецкий специалист смотрел матч против «Реала» в 10-м туре Ла Лиги (1:2) из ложи на верхнем ярусе стадиона – он получил красную карточку за возмущение судейскими решениями в игре с «Жироной» (2:1). 

«Это неподходящее место для тренера. Сидеть за стеклом... это было неприятно. 

Я должен работать над собой, как и игроки, чтобы быть на скамейке в каждом матче. Этим я хочу заняться», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКласико
logoХанс-Дитер Флик
