Камбэк «МЮ» в дерби с «Сити», «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, российские пловцы с рекордом выиграли эстафету на ЧМ, поражение «Барсы» и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» устроил дикий камбэк в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах. Героем матча стал Амад Диалло, заработавший пенальти и забивший победный гол. У команды Пепа Гвардиолы дела все хуже – лишь 1 победа и 8 поражений в 11 последних играх, фанаты «МЮ» скандировали «Утром тебя уволят!» тренеру «горожан». Еще матч запомнился нелепой симуляцией Уокера .

«Челси» победил «Брентфорд» (2:1) и подтянулся к «Ливерпулю» в таблице. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Саутгемптон» (5:0).

2. Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) с мировым рекордом выиграли эстафету на ЧМ на короткой воде. Пригода также взял серебро (50 м, брасс). «Матч ТВ» не показал победу россиян, трансляцию прервали ради турнира по смешанным единоборствам АСА 182. Всего на ЧМ спортсмены из РФ завоевали 10 медалей и стали вторыми в медальном зачете. 18-летний россиянин Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира по плаванию.

3. «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, у команды Романа Ротенберга 3 победы в 3 играх, в последний день обыграли Казахстан (3:1). Беларусь разгромила сборную мира КХЛ (6:1) и стала второй.

4. «Барселона» неожиданно дома уступила «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги, пропустив уже на 4-й минуте. Каталонцы неудачно выступают в последних матчах. Зато «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0) и выиграл уже 11-й матч подряд . Команда Диего Симеоне нагнала каталонцев в таблице. Все результаты тура – здесь .

5. НХЛ. «Миннесота» уступила «Вегасу» (2:3), несмотря на дубль Капризова , разделившего лидерство в гонке снайперов лиги (22 шайбы), «Чикаго» с 3-м голом Михеева в сезоне обыграл «Айлендерс» (5:3), «Сент-Луис» с 8-м голом Бучневича в сезоне победил «Рейнджерс» (3:2), игравших без Шестеркина (остался в запасе) и Панарина (получил травму ). Все результаты дня – здесь .

6. В 16-м туре Серии А «Милан» потерял очки в игре с «Дженоа» (0:0) накануне 125-летия (перед игрой была красивая церемония ). «Рома» на выезде уступила «Комо» (0:2), «Болонья» победила «Фиорентину» (1:0).

7. Эдуард Латыпов победил в пасьюте на 3-м этапе Кубка России по биатлону, у женщин выиграла Виктория Сливко. Германия выиграла женскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира, у мужчин победила Франция.

8. НБА. 45+11+13 от Дончича помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» (143:133) и другие результаты .

9. Илья Семиков победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по лыжам, у женщин выиграла Елизавета Маслакова. Норвежка Астри Ойре Шлинн выиграла классическую «разделку» на 20 км на 3-м этапе Кубка мира. У мужчин победил норвежец Мартин Левстрем Ниенге.

10. В 15-м туре Лиги 1 «ПСЖ» Матвея Сафонова на своем поле был сильнее «Лиона» (3:1), «Гавр» Далера Кузяева дома крупно проиграл «Страсбуру» (0:3), участник Лиги чемпионов «Брест» разгромил «Нант» (4:1).

11. В 14-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на 91-й минуте упустила победу над «Хоффенхаймом» (1:1) и уже на 11 очков отстает от «Баварии». «Айнтрахт» на выезде уступил «РБ Лейпциг» (1:2).

12. Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана с отрывом в 43 балла.

13. Александр Головин из «Монако» стал лучшим футболистом России в 2024 году по итогам голосования «Спорт-Экспресса» (тренеры, менеджеры, журналисты и болельщики). Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й, Миранчук – 10-й.

14. Написали, что на бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли претендует медиафутбольный «Титан». Агентов хавбека вроде бы даже устроило предложение российского клуба. Но нет, все-таки Алли не перейдет в «Титан».

15. УНИКС разгромил «Пари Нижний Новгород» и поднялся на третье место в таблице Единой лиги ВТБ , «Енисей» уступил «Зениту», ЦСКА обыграл МБА-МАИ.

Цитаты дня:

Клубное ТВ «Реала» после 3:3 с «Райо»: «Грязная лига Негрейры . Опять катастрофическое судейство, не назначено 2 пенальти. Мунуэра ошибался в одну сторону»

Роман Ротенберг: «За бугром больше проблем, чем у нас. У них в школах преподают уроки, как пол сменить детям . Я не хочу, чтобы мои дети были в таких школах»

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Усик о подготовке к бою с Фьюри: «Хожу на руках по 15 минут, могу находиться под водой 10 минут »

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