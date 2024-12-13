Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу
В Серии А пройдут матчи 16-го тура.
В пятницу сыграют «Эмполи» и «Торино».
В субботу «Аталанта» встретится в гостях с «Кальяри», «Наполи» – с «Удинезе», «Ювентус» примет «Венецию».
В воскресенье «Милан» примет «Дженоа», «Рома» сыграет на выезде с «Комо».
В понедельник «Лацио» встретится с «Интером».
16-й тур
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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