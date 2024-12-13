Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу

В Серии А пройдут матчи 16-го тура.

В пятницу сыграют «Эмполи» и «Торино».

В субботу «Аталанта» встретится в гостях с «Кальяри», «Наполи» – с «Удинезе», «Ювентус» примет «Венецию».

В воскресенье «Милан» примет «Дженоа», «Рома» сыграет на выезде с «Комо».

В понедельник «Лацио» встретится с «Интером».

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16-й тур