Уокер рухнул на газон после того, как Хейлунд уперся ему лбом в лоб. Началась стычка «МЮ» и «Сити», Кайл и Расмус получили по желтой
В манчестерском дерби произошла потасовка.
На 38-й минуте матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» защитник «горожан» Кайл Уокер у своей штрафной сбил форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда.
После фола датчанин подбежал к англичанину, активно высказывая претензии, и уперся лбом в лоб Кайла. Защитник «Ман Сити» упал на газон.
Изображения: скриншоты трансляции Viaplay
После этого между игроками команд случилась стычка: в частности, Эрлинг Холанд толкал Харри Магуайра. Во время стычки Уокер продолжал лежать на газоне.
По итогам конфликта арбитр Энтони Тэйлор показал по желтой карточке Уокеру и Хейлунду.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0. перерыв).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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