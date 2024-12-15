Уокер рухнул на газон после того, как Хейлунд уперся ему лбом в лоб. Началась стычка «МЮ» и «Сити», Кайл и Расмус получили по желтой

В манчестерском дерби произошла потасовка.

На 38-й минуте матча АПЛ «Манчестер Сити » – «Манчестер Юнайтед » защитник «горожан» Кайл Уокер у своей штрафной сбил форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда .

После фола датчанин подбежал к англичанину, активно высказывая претензии, и уперся лбом в лоб Кайла. Защитник «Ман Сити» упал на газон.

Изображения: скриншоты трансляции Viaplay

После этого между игроками команд случилась стычка: в частности, Эрлинг Холанд толкал Харри Магуайра. Во время стычки Уокер продолжал лежать на газоне.

По итогам конфликта арбитр Энтони Тэйлор показал по желтой карточке Уокеру и Хейлунду.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0. перерыв).