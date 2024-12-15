Тарасова об опросе ВЦИОМ: «Дальше фигурное катание может обогнать футбол. Сейчас мы объективно вторые после хоккея»

Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание может стать популярнее футбола.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).

«Какое место фигурное катание занимает по популярности в России? Оно вырвалось вперед! Сейчас мы объективно вторые после хоккея. Просто в России больше любят командные виды спорта.

Но разве несколько лет назад мы могли стоять рядом с футболом? В России он стоял вообще на первом месте! Но если сейчас так, то дальше фигурное катание вообще может его обогнать! Все потому, что нас смотрят, у нас тоже полные дворцы. Нас все очень любят и знают, ходят на наши выступления. Мы довольны. И это замечательно!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .