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  • «Агентов Алли устроило предложение «Титана», ожидается решение Деле. Такой игрок в Медиалиге – это круто». Президент МФЛ о переговорах
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«Агентов Алли устроило предложение «Титана», ожидается решение Деле. Такой игрок в Медиалиге – это круто». Президент МФЛ о переговорах

Президент Медиалиги подтвердил, что Деле Алли может перейти в российский клуб.

Сегодня появилась информация, что на бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».

«Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели.

Приход такого игрока в Медиалигу – это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий. Теперь остается ожидать решение самого игрока.

Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры... Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели», – сказала глава Winline МФЛ Николай Осипов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛФК «Титан»
logoWinline Медиалига
logoТоттенхэм
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logoСпорт-Экспресс
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoДеле Алли
logoНиколай Осипов
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