Клубное ТВ «Реала» после 3:3 с «Райо»: «Грязная лига Негрейры. Опять катастрофическое судейство, не назначено 2 пенальти. Мунуэра ошибался в одну сторону»

На клубном ТВ «Реала» в очередной раз раскритиковали судейство.

Вчера «Реал» сыграл вничью 3:3 с «Райо Вальекано».

«Опять катастрофическое судейство, при котором не назначили два очевидных пенальти. Первый – за толчок Гюлера, второй — за удар ногой Винисиуса. Бразилец просил показать их игроку желтую. Но угадаете ли, кому Мартинес Мунуэра показал желтую? Винисиусу, который пропустит следующий матч из-за перебора карточек. Это нас утомляет. Пахнет жареным. Теряются два очка.

Мунуэра снова допустил очень серьезные ошибки и всегда в одну сторону. В матче, который закончился 3:3, эти два момента решающие. Это тенденция – судить всегда в одну и ту же сторону. Вот что происходит в этой грязной лиге Негрейры.

Далее можно говорить о спортивных вопросах и проблемах «Реала», но это не главное. Главное – это грязная лига Негрейры, в которой «Реал» сегодня снова пострадал. Есть ли вещи, которые нужно улучшить? Несомненно. Но грязная лиги Нейгрейры не приглашает к разговору о футболе. Она приглашает к разговору о том, что всегда есть жертва – «Реал». Не хватает двух очков, чтобы побороться за первое место», – сказали в эфире клубного ТВ «Реала».

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