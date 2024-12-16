У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд

У «Барселоны» 3 поражения в 6 последних турах Ла Лиги.

Сегодня каталонцы дома проиграли «Леганесу » (0:1).

У команды Ханси Флика одна победа, две ничьих и три поражения в 6 последних матчах чемпионата Испании .

В следующем туре «блауграна» примет «Атлетико », выигравший 11 матчей подряд во всех турнирах.

«Барселона» на эту минуту остается на первом месте, имея 38 очков, у «Атлетико» – 38, у «Реала» – 37. У мадридских команд на матч меньше.