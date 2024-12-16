У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд
У «Барселоны» 3 поражения в 6 последних турах Ла Лиги.
Сегодня каталонцы дома проиграли «Леганесу» (0:1).
У команды Ханси Флика одна победа, две ничьих и три поражения в 6 последних матчах чемпионата Испании.
В следующем туре «блауграна» примет «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд во всех турнирах.
«Барселона» на эту минуту остается на первом месте, имея 38 очков, у «Атлетико» – 38, у «Реала» – 37. У мадридских команд на матч меньше.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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