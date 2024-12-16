Михеев забил «Айлендерс». У форварда «Чикаго» 3+4 в 29 матчах сезона НХЛ
Илья Михеев открыл счет в матче с «Айлендерс».
Нападающий «Чикаго» отличился на 9-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ. Ассистентами выступили Нолан Аллан и Теуво Терявяйнен.
Россиянин проводит 29-й матч в текущем сезоне. На его счету теперь 3 гола и 4 голевых паса.
Подробно статистику Михеева можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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