Михеев забил «Айлендерс». У форварда «Чикаго» 3+4 в 29 матчах сезона НХЛ

Илья Михеев открыл счет в матче с «Айлендерс».

Нападающий «Чикаго» отличился на 9-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ. Ассистентами выступили Нолан Аллан и Теуво Терявяйнен.

Россиянин проводит 29-й матч в текущем сезоне. На его счету теперь 3 гола и 4 голевых паса.

Подробно статистику Михеева можно изучить здесь .