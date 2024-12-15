Деле Алли не перейдет в «Титан». Агенты исключили трансфер: «Его появление в этой лиге невозможно»
Деле Алли не будет играть в России.
Сегодня появилась информация, что на бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».
Однако представители футболиста исключили его трансфер в команду Winline Медиалиги.
«Появление Деле в этой лиге невозможно», – сообщили в агентстве CAA Base Ltd.
Ранее президент МФЛ Николай Осипов заявил, что агентов 28-летнего англичанина устроило предложение «Титана».
Алли остается без клуба после ухода из «Эвертона» свободным агентом летом этого года. Сезон-2023/24 хавбек пропустил полностью и в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го в составе «Бешикташа», за который тогда выступал на правах аренды.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Салават | Кутак Медиа»
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