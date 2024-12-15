Деле Алли не перейдет в «Титан». Агенты исключили трансфер: «Его появление в этой лиге невозможно»

Деле Алли не будет играть в России.

Сегодня появилась информация , что на бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».

Однако представители футболиста исключили его трансфер в команду Winline Медиалиги .

«Появление Деле в этой лиге невозможно», – сообщили в агентстве CAA Base Ltd.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов заявил , что агентов 28-летнего англичанина устроило предложение «Титана ».

Алли остается без клуба после ухода из «Эвертона» свободным агентом летом этого года. Сезон-2023/24 хавбек пропустил полностью и в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го в составе «Бешикташа», за который тогда выступал на правах аренды.