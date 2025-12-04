Влахович перенес операцию. Форвард «Ювентуса» пропустит не меньше 3 месяцев из-за травмы

Душан Влахович перенес операцию.

Нападающему «Ювентуса » Душану Влаховичу сделали операцию.

Сербский футболист повредил мышцу левой ноги в матче 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Он был заменен на 31-й минуте встречи.

Позднее туринский клуб сообщил, что у игрока выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. Сообщалось , что он может пропустить от 3 до 5 месяцев. Также была информация о том, что Душан может вернуться на поле в марте .

Сегодня «бьянконери» объявили, что Влаховичу успешно сделали операцию. Завтра игрок приступит к реабилитации.