  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси не сыграет в Финалиссиме с Испанией: «Нет подтверждения, что матч вообще состоится, они сами не знают. Предсезонка посреди года для меня все меняет»
11

Месси не сыграет в Финалиссиме с Испанией: «Нет подтверждения, что матч вообще состоится, они сами не знают. Предсезонка посреди года для меня все меняет»

Месси не сыграет в Финалиссиме: предсезонка посреди года для меня все меняет.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не примет участие в Финалиссиме-2026.

Матч, в котором встретятся действующий чемпион Европы сборная Испании и победитель Кубка Америки Аргентина, должен пройти в марте следующего года.   

«Нет, если честно, нет. Даже нет подтверждения, что матч вообще состоится. Они сами не знают, будет ли он.

Честно говоря, наличие предсезонки посреди года все для меня меняет. Это как начинать новый сезон с нуля, и предсезонка в середине года сильно поможет мне, потому что европейские игроки подходят к финалам с большим количеством матчей в ногах, как всегда. За исключением Катара (ЧМ-2022 – Спортс’‘), который был посреди сезона, и многие чувствовали себя лучше, потому что нагрузка была меньше.

Думаю, со мной произойдет то же самое», – сказал Месси.  

Кто выиграет ЧМ-2026?25196 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
Финалиссима
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лионель Месси: «Семья – это самое важное, она была со мной в трудные моменты. Когда меня критиковали, мои родные смотрели все спортивные передачи – мы все немного мазохисты»
4 декабря, 19:22
Месси о ЧМ-2026: «Надеюсь, что приму участие. В худшем случае посмотрю его вживую»
4 декабря, 18:03
Месси о Гвардиоле: «Для меня он лучший тренер из всех, он уникален. Пеп меняет не только команду, но и стиль игры во всей лиге. У нас были прекрасные отношения, я многому научился»
4 декабря, 17:15
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
14 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
30 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
39 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
39 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
40 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
40 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
41 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
41 минуту назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
3 минуты назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
13 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
13 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
13 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
15 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
29 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
44 минуты назад