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  • «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, домашний арест Туфана Садыгова и возможное банкротство «Химок», Гукеш – чемпион мира по шахматам, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости
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«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, домашний арест Туфана Садыгова и возможное банкротство «Химок», Гукеш – чемпион мира по шахматам, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости

1. Кубок Первого канала. «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, Беларусь победила Казахстан.

2. В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Виктории» Пльзень (2:1). Хейлунд сделал дубль, выйдя вместо Рэшфорда, Выдра забил после ошибки Онана. А Федор Чалов забил за ПАОК – у форварда 2+2 в 5 последних матчах за греческий клуб. Другие результаты ЛЕ – тут. «Лацио» и «Атлетик» лидируют в Лиге Европы после 6-го тура, «МЮ» – 7-й, «Фенербахче» Моуринью – 21-й, киевское «Динамо» вылетело.

«Челси» победил «Астану» (3:1) и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

3. Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам, обыграв Дин Лижэня. 18-летний индиец – самый молодой в истории чемпион мира.

4. Суд отклонил ходатайство об аресте инвестора «Химок» Туфана Садыгова по делу о мошенничестве. Бизнесмен отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

А «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам, пишет Иван Карпов.

5. Андрей Мельниченко выиграл коньковую гонку на 15 км на Кубке России по лыжам, Большунов уступил 0,8 секунды, Семиков – 3-й, Устюгов – 37-й.

6. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Стрельцов – 2-й, Каюмов – 3-й.

Полина Шевнина победила в женской гонке, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я.

7. Дело о причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию в Швеции закрыто из-за отсутствия доказательств. Дело могут возобновить при появлении доказательств. Килиана не допрашивали, доказательств лжи потерпевшей нет.

8. НХЛ. «Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» (4:3), Коваленко набрал 0+3 – первые очки за «Шаркс», Георгиев провел 1-й матч за калифорнийцев после обмена из «Колорадо». «Вегас» одолел «Виннипег» (3:2 ОТ) за счет гола Барбашева в овертайме, Чибриков забил за «Джетс». «Эдмонтон» разгромил «Миннесоту» (7:1), Подколзин сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь

9. 🥈 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.  Кирилл Пригода взял серебро на дистанции 100 метров брассом, Чикунова, Клепикова и Корнев – 5-е, Минаков – 4-й, Макинтош, Уолш, Цинь Хайян победили.

10. Борис Ротенберг-младший получил тренерскую лицензию УЕФА B.

11. НБА. 27 очков и 10 передач Притчарда помогли «Бостону» выиграть у «Детройта», «Майами» одолел «Торонто».

12. Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

13. Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев. Для игроков с паспортом РФ лимит прежний – 3-6% от сделки, сообщает инсайдер Иван Карпов.

14. «Спартак» интересовался Рувеном Шредером. Бывший спортивный директор «Лейпцига» отказал, пишет Metaratings.

15. Европейская лига плавания (European Aquatics) удалила публикацию о призерах ЧМ по плаванию, в которой не упомянула Мирона Лифинцева.

16. «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» из-за протестов украинских организаций штата Огайо. Они считают мероприятие политической акцией.

Цитаты дня.

Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»

Макгиди о Махачкале: «Город словно заброшенный: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль пути. Раздевалки похожи на школьные классы, отель – максимум одна звезда. Худший опыт»

Джон Кордоба: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026. Несправедливо лишать возможности играть на международной арене – спорт и футбол не имеют отношения к происходящему»

Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»

Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»

Татьяна Тарасова: «В России два главных национальных вида спорта – хоккей и фигурное катание. Футбола нет. Когда сборная хорошо выступала? Никогда. Вот и все»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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