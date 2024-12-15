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НХЛ. «Каролина» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Вегаса», «Рейнджерс» в гостях у «Сент-Луиса»

«Каролина» примет «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Рейнджерс» проведут гостевой матч с «Сент-Луисом». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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