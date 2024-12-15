Диалло заработал пенальти в матче с «Сити» и забил победный гол «МЮ» на 90-й

Амад Диалло забил победный гол «МЮ» в матче с «Манчестер Сити».

Полузащитник манкунианцев отличился на 90-й минуте матча 16-го тура АПЛ . Диалло перекинул вышедшего из ворот Эдерсона и пробил в пустой угол ворот.

За несколько минут до этого гола Диалло заработал пенальти – на нем сфолил Матеуш Нунеш . Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед » со счетом 2:1.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.