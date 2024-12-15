Диалло заработал пенальти в матче с «Сити» и забил победный гол «МЮ» на 90-й
Амад Диалло забил победный гол «МЮ» в матче с «Манчестер Сити».
Полузащитник манкунианцев отличился на 90-й минуте матча 16-го тура АПЛ. Диалло перекинул вышедшего из ворот Эдерсона и пробил в пустой угол ворот.
За несколько минут до этого гола Диалло заработал пенальти – на нем сфолил Матеуш Нунеш. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.
Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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