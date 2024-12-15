53

Диалло заработал пенальти в матче с «Сити» и забил победный гол «МЮ» на 90-й

Амад Диалло забил победный гол «МЮ» в матче с «Манчестер Сити».

Полузащитник манкунианцев отличился на 90-й минуте матча 16-го тура АПЛ. Диалло перекинул вышедшего из ворот Эдерсона и пробил в пустой угол ворот.

За несколько минут до этого гола Диалло заработал пенальти – на нем сфолил Матеуш Нунеш. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАмад Диалло
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoЭдерсон
logoМатеуш Нунеш
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» – «Леганес». Ямаль, Левандовски, Ольмо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14сегодня, 19:00
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
2 минуты назадСпецпроект
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Леганесом», «Атлетико» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна и «Лас-Пальмас» не забили
2222 минуты назадLive
Бернарду об 1:2 с «МЮ»: «Сити» заслужил это – в конце мы играли как 15-летние. Дело не в удаче, а в принимаемых решениях»
510 минут назад
«Оскар достается…» Хейлунд стихотворением высмеял Уокера за падение после стычки с ним
713 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Милан» против «Дженоа», «Рома» уступила «Комо», «Болонья» победила «Фиорентину»
6916 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова принимает «Лион», «Гавр» Кузяева разгромлен «Страсбуром», «Брест» забил 4 гола «Нанту»
1517 минут назадLive
Гвардиола после 1:2 с «МЮ»: «Оправданий нет. Я недостаточно хорош. Я должен находить решения, но не сделал этого»
5128 минут назад
У «Ман Сити» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на 9 очков, у команды Слота игра в запасе
1731 минуту назад
Аморим о победе над «Сити» в концовке: «Невероятно. Думаю, «МЮ» это заслужил. Случился Ферги-тайм, произошла магия»
3643 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Лион». 1:0 – Дембеле забил на 8-й. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Онана выложил фото, где он облокотился на согнутого Бернарду после победы «МЮ» над «Сити»
15 минут назадФото
«Челси» – «Брентфорд». 1:0 – Кукурелья забил на 43-й. Онлайн-трансляция
2116 минут назадLive
«Милан» – «Дженоа». Леау, Либерали, Чуквуэзе, Абрахам играют. Онлайн-трансляция
417 минут назадLive
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». 2:1 – Шешко, Браун и Опенда забили. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Диалло о 2:1 с «Сити»: «МЮ» показал, что может выиграть любой матч»
424 минуты назад
Фоден об 1:2 с «МЮ»: «Сити» контролировал игру на 100%. Можно пропустить один гол, но второй сразу – недопустимо. Кажется, что дело в психологии, нужно выбраться из этого состояния»
1938 минут назад
Шапи получил красную на 96-й минуте с «Пансерраикосом» – после замены. «Арис» победил и поднялся на 3-е место в чемпионате Греции
345 минут назадВидео
Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «Диалло великолепен, в такой форме его невозможно остановить»
548 минут назад
Сафонов остался в запасе на 4-й матч «ПСЖ» после ошибки с «Баварией». У Доннаруммы 2 игры на ноль подряд
1050 минут назад
Рекомендуем