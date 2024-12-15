Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Сундлинг, Карл, Шлинн, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км
Йохауг и Диггинс пробегут классическую «разделку» на 20 км на Кубке мира в Давосе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
20 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 16:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
15. Рози Бреннан (США)
17. Катарина Хенниг (Германия)
19. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
21. Йонна Сундлинг (Швеция)
23. Кертту Нисканен (Финляндия)
25. Силье Теодорсен (Норвегия)
27. Пиа Финк (Германия)
29. Тереза Штадлобер (Австрия)
31. Кристин Фоснес (Норвегия)
33. Моа Илар (Швеция)
35. Лотта Венг (Норвегия)
37. Виктория Карл (Германия)
41. Джесси Диггинс (США)
43. Криста Пярмякоски (Финляндия)
45. Тереза Йохауг (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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