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Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Сундлинг, Карл, Шлинн, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км

Йохауг и Диггинс пробегут классическую «разделку» на 20 км на Кубке мира в Давосе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

20 км, раздельный старт, классический стиль 

Начало – 16:00 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

15. Рози Бреннан (США)

17. Катарина Хенниг (Германия)

19. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

21. Йонна Сундлинг (Швеция)

23. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Силье Теодорсен (Норвегия)

27. Пиа Финк (Германия)

29. Тереза Штадлобер (Австрия)

31. Кристин Фоснес (Норвегия)

33. Моа Илар (Швеция)

35. Лотта Венг (Норвегия)

37. Виктория Карл (Германия)

41. Джесси Диггинс (США)

43. Криста Пярмякоски (Финляндия)

45. Тереза Йохауг (Норвегия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
лыжные гонки
результаты
logoКубок мира
Виктория Карл
logoсборная Австрии жен
logoсборная Норвегии жен
Моа Илар
logoКертту Нисканен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швеции жен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoТереза Йохауг
logoЙонна Сундлинг
logoТереза Штадлобер
logoДжесси Диггинс
Рози Бреннан
logoсборная США жен
Силье Теодорсен
logoЛотта Венг
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Кристин Фоснес
logoКатарина Хенниг
Пиа Финк
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