  • Сафонов о «ПСЖ»: «Первые месяцы от меня шарахались: «Кого мы купили?» Утрирую, но времени понадобилось больше, чем должно было. А в РПЛ был среди одаренных!»
62

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в подкасте Федора Смолова Smol Talk рассказал о непростой адаптации в парижском клубе. Выпуск был записан до начала сезона. 

«Первые три месяца от меня шарахались: «Кого мы купили?» Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца – чтобы я хоть что-то начал показывать.

Сейчас я прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне – мне комфортно, я понимаю, что я могу, на мне нет дополнительного давления. Потому что оно было, тем более когда что-то не получается. У меня в жизни все получалось достаточно быстро! И здесь я понимаю, что есть такие люди в команде, что я просто стою в сторонке. А в РПЛ я был одним из тех, кто был среди одаренных!

Это такой диссонанс: нужно понять, что сейчас тебе нужно чуть больше работать, чтобы как минимум достать до того уровня, который есть у игроков «ПСЖ», – сказал Сафонов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВидеоСпортс’’
