Чемпионат Франции. «Тулуза» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в выходные
В Лиге 1 пройдут матчи 15-го тура.
В субботу «Марсель» примет «Лилль», «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Реймсом».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева проведет домашний матч со «Страсбуром», «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится на своем поле с «Лионом».
Чемпионат Франции
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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