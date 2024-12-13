Чемпионат Франции. «Тулуза» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в выходные

В Лиге 1 пройдут матчи 15-го тура.

В субботу «Марсель » примет «Лилль », «Монако » Александра Головина сыграет в гостях с «Реймсом ».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева проведет домашний матч со «Страсбуром», «ПСЖ » Матвея Сафонова встретится на своем поле с «Лионом».

Чемпионат Франции

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1