«Атлетико» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» примет «Хетафе» в 17-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги