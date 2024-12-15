На Деле Алли претендует клуб Медиалиги «Титан». Англичанин, не играющий с февраля 2023-го, может стать самым высокооплачиваемым игроком МФЛ
На бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».
По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, выступающий в Медиалиге клуб обратился в агентство, представляющее интересы 28-летнего хавбека.
Отмечается, что президент «Титана» Александр Зуев готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком Winline МФЛ.
Недавно Зуев намекнул на возможный трансфер звездного футболиста в «Титан».
«Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал руководитель медиафутбольной команды у себя в телеграме.
Алли остается без клуба после ухода из «Эвертона» свободным агентом летом этого года. Сезон-2023/24 хавбек пропустил полностью и в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го в составе «Бешикташа», за который тогда выступал на правах аренды.
«Титан» – медиафутбольный клуб, участник Медиалиги, чемпион четвертого сезона. Команду тренирует бывший нападающий «Сатурна», «Рубина» и «Сибири» Алексей Медведев.
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