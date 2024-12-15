На Деле Алли претендует клуб Медиалиги «Титан». Англичанин, не играющий с февраля 2023-го, может стать самым высокооплачиваемым игроком МФЛ

Деле Алли может продолжить карьеру в России.

На бывшего полузащитника «Тоттенхэма » и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».

По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, выступающий в Медиалиге клуб обратился в агентство, представляющее интересы 28-летнего хавбека.

Отмечается, что президент «Титана » Александр Зуев готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком Winline МФЛ.

Недавно Зуев намекнул на возможный трансфер звездного футболиста в «Титан».

«Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал руководитель медиафутбольной команды у себя в телеграме.

Алли остается без клуба после ухода из «Эвертона » свободным агентом летом этого года. Сезон-2023/24 хавбек пропустил полностью и в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го в составе «Бешикташа », за который тогда выступал на правах аренды.

«Титан» – медиафутбольный клуб, участник Медиалиги, чемпион четвертого сезона. Команду тренирует бывший нападающий «Сатурна», «Рубина» и «Сибири» Алексей Медведев.