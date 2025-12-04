  • Спортс
  • Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что «Барсу» оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали арбитров. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ «Реала»
Жоан Лапорта: уверен, «Барселону» оправдают по делу Негрейры.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры. 

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока судья не решит это закончить. Мы участвуем в судебном процессе, и все решения ясно дают понять, что «Барса» не подкупала судей и не сделала ничего плохого. Другие частные обвинения не предоставляют никаких убедительных доказательств. Если появятся новые доказательства, этот процесс потребуется продлить. Все это привело к задержке с вынесением решения судьей.

Нас называли виновными еще до того, как мы предстали перед судом. Я убежден, что «Барса» в конечном итоге будет оправдана. Есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Они продолжают утверждать, что «Барса» выигрывала благодаря судьям, что является ложью. За 72 года существования судейского комитета в нем всегда был сосьо «Реала». «Реал» обладает значительной властью, и нам нравится, когда мы побеждаем. Эти победы имеют дополнительную ценность.

Хавьер Тебас говорил, что «Реал» пытается оказывать влияние [на судей] через свой канал. Возможно, следует обратить внимание на то, что делает телевидение «Реала», – сказал Лапорта. 

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
