Фанаты «МЮ» скандировали Пепу «Утром тебя уволят!» после поражения «Сити». Ранее так делали болельщики «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
Фанаты «Ман Юнайтед» поиздевались над Пепом Гвардиолой после поражения «Сити».
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в гостевом матче АПЛ с «горожанами» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.
В конце игры болельщики «МЮ» скандировали в адрес тренера соперника: «Утром тебя уволят!»
Ранее такую же кричалку скандировали фанаты «Брайтона», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»
«Тебя уволят утром». Фанаты «Тоттенхэма» – Гвардиоле на матче с «Ман Сити»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: City Xtra
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