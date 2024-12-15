Фанаты «МЮ» скандировали Пепу «Утром тебя уволят!» после поражения «Сити». Ранее так делали болельщики «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Фанаты «Ман Юнайтед» поиздевались над Пепом Гвардиолой после поражения «Сити».

«Манчестер Юнайтед » вырвал победу в гостевом матче АПЛ с «горожанами» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.

В конце игры болельщики «МЮ» скандировали в адрес тренера соперника: «Утром тебя уволят!»

Ранее такую же кричалку скандировали фанаты «Брайтона», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»

«Тебя уволят утром». Фанаты «Тоттенхэма» – Гвардиоле на матче с «Ман Сити»

Фанаты «Брайтона» пели Гвардиоле: «К утру тебя уволят»