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Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Жаклен и Перро – за Францию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию

15 декабря на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен)

2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Вебьорн Сорум)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

4. Германия (Юстус Штрелов, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат)

7. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)

9. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Фредрик Мюльбахер)

10. Италия (Лукас Хофер, Дидье Бьона, Элия Дзени, Томмазо Джакомель)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoХохфильцен
эстафета
logoКубок мира по биатлону
результаты
logoЭрик Перро
logoСимон Эдер
logoЙеспер Нелин
Элия Дзени
logoФеликс Ляйтнер
logoсборная Украины
logoТоммазо Джакомель
logoМартин Понсилуома
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Германии
logoЮстус Штрелов
logoсборная Франции
logoДавид Коматц
logoАнтон Дудченко
logoсборная Швеции
logoФилипп Наврат
logoВиталий Мандзын
Симон Кайзер
logoВебьорн Сорум
Фредрик Мюльбахер
logoсборная Норвегии
logoСебастьян Самуэльссон
logoЛукас Хофер
logoсборная Австрии
logoДанило Ритмюллер
logoАртем Тищенко
logoДидье Бьона
logoВиктор Брандт
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Бо
logoДмитрий Пидручный
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Италии по биатлону
logoТарьей Бо
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