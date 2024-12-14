Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Жаклен и Перро – за Францию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию
15 декабря на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Эстафета
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен)
2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Вебьорн Сорум)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
4. Германия (Юстус Штрелов, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат)
7. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)
9. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Фредрик Мюльбахер)
10. Италия (Лукас Хофер, Дидье Бьона, Элия Дзени, Томмазо Джакомель)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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