«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала. У команды Ротенберга 3 победы в 3 играх
«Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала.
Сегодня команда тренера Романа Ротенберга обыграла Казахстан (3:1).
Российская команда набрала 6 очков после 3 игр и заняла первое место в таблице.
Напомним, в первом матче на турнире «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1), во втором – Беларусь (4:3 ОТ).
Сборная Казахстана потерпела 3 поражения и не набрала ни одного очка на Кубке Первого канала.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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