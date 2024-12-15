«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала. У команды Ротенберга 3 победы в 3 играх

«Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала.

Сегодня команда тренера Романа Ротенберга обыграла Казахстан (3:1).

Российская команда набрала 6 очков после 3 игр и заняла первое место в таблице.

Напомним, в первом матче на турнире «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1), во втором – Беларусь (4:3 ОТ).

Сборная Казахстана потерпела 3 поражения и не набрала ни одного очка на Кубке Первого канала.