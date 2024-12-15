10

Кириос о видео с предсезонки Синнера: «Зачем они пускают нам пыль в глаза? 😂😩💉»

Ник Кириос высказался о кадрах с предсезонной подготовки Янника Синнера в Дубае.

«Зачем они пускают нам пыль в глаза? 😂😩💉», – твитнул австралиец.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
logoЯнник Синнер
logoНик Кириос
соцсети
logoATP
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это же шутка, правда? 😂». Кириос о том, что Кейхилла назвали тренером года в Австралии
910 декабря, 06:57
Кириос о том, что Синнер боялся людей в период допингового разбирательства: «Да, у тебя нашли стероиды. Тяжело общаться с теми, у кого их не находили»
266 декабря, 12:40
Кириос о возвращении после травмы запястья: «Мне невероятно повезло. Еще и не провалил ни одного допинг-теста 🙂↕️🙏🏽»
25 декабря, 08:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Гулин выиграл 15-тысячник в Анталье
120 минут назад
Мельцер о приглашении Маррея в команду Джоковича: «Энди может ему помочь – мало у кого такой же теннисный IQ, как у него»
141 минуту назад
Зверев опроверг информацию об интервью про работу с Лендлом: «Некоторые истории полностью выдуманы очень плохими журналистами»
1сегодня, 08:38
Фоньини стал героем выпуска итальянских «Танцев со звездами»
1сегодня, 07:59Видео
Шамиль Тарпищев: «Ельцин и до меня играл в теннис, зря мне это приписывают»
1сегодня, 06:59
Тренер Швентек о допинговом деле: «Я считаю, что Игу вообще не должны были дисквалифицировать. Правила нужно менять»
6вчера, 21:18
Nike и Babolat станут спонсорами академии Ферреро вместо Head (Marca)
1вчера, 19:58
Медведев показал, как катается с дочкой на карусели
1вчера, 18:54Видео
Медведев, Хуркач, Фриц снялись с выставочного турнира в Абу-Даби, Крейчикову заменит Халеп
2вчера, 18:06
Алькарас о том, что подарил бы Джоковичу: «Хороший испанский хамон»
16вчера, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем