18-летний россиянин Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира по плаванию

Российский пловец Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира.

На ЧМ по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, Лифинцев завоевал пять золотых наград – две личных и три в эстафетах.

18-летний спортсмен победил на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также в составе команды – в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м, смешанной комбинированной эстафете 4x100 м и мужской комбинированной эстафете 4x100 м.

Лифинцев является обладателем юниорского мирового рекорда на дистанции 100 м на спине.

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!