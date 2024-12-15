18-летний россиянин Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира по плаванию
Российский пловец Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира.
На ЧМ по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, Лифинцев завоевал пять золотых наград – две личных и три в эстафетах.
18-летний спортсмен победил на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также в составе команды – в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м, смешанной комбинированной эстафете 4x100 м и мужской комбинированной эстафете 4x100 м.
Лифинцев является обладателем юниорского мирового рекорда на дистанции 100 м на спине.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем