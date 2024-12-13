Чемпионат Испании. «Вальядолид» против «Валенсии», «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в субботу, «Барса» примет «Леганес» в воскресенье

«Вальядолид» примет «Валенсию» в 17-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал» на выезде сыграет с «Райо Вальекано».

В воскресенье «Атлетико» дома встретится с «Хетафе», «Барселона» на своем поле сыграет с «Леганесом».

Чемпионат Испании

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги