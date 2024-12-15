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«Милан» к 125-летию устроил церемонию со световым шоу и музыкой. На поле вышли легенды с трофеями, Шевченко, ван Бастена, Индзаги включили в Зал славы перед матчем с «Дженоа»

«Милан» устроил шоу перед матчем с «Дженоа» по случаю 125-летия.

Перед матчем на «Сан-Сиро» прошла церемония награждения легенд «Милана», вошедших в Зал славы клуба.

Выбранные болельщиками «россонери» через голосование Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги и Андрей Шевченко присоединились к почетному вице-президенту Франко Барези – первому официальному члену Зала славы.

Барези, ван Бастен и Индзаги получили специальный приз, созданный для этого события. Шевченко не смог присутствовать по личным причинам, его будут чествовать отдельно в ближайшее время.

На мероприятии также присутствовали Руд Гуллит, Франк Райкард, Алешандре Пато, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло и многие другие известные в прошлом футболисты клуба. Они вынесли на поле завоеванные «Миланом» трофеи.

Церемония сопровождалась музыкой, за которую отвечал диджей на поле, а также световым шоу и хореографическими представлениями.

Перед началом матча, который игроки «Милана» проводят в специальной ретро-форме, зрителям показали праздничное видео о 125-летней истории клуба. Болельщики «Дженоа», находящиеся на стадионе в этот момент, встретили ролик свистом.

Фото: x.com/acmilan

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoКларенс Зеедорф
logoДженоа
logoМарко ван Бастен
logoАндрей Шевченко
logoАлешандре Пато
logoсерия А Италия
logoРуд Гуллит
logoФилиппо Индзаги
logoФранк Райкард
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