Итоги жеребьевки отбора ЧМ-2026, золото и два серебра наших пловцов, Дегтярев избран главой ОКР, переписанный игрок «Боруссии», «Ман Сити» – №1 в рейтинге УЕФА и другие новости
1. Состоялась жеребьевка отбора ЧМ-2026 – Англия, Сербия и Албания попали в одну группу, Казахстан встретится с Бельгией. Полные составы мы узнаем только весной.
2. Российские спортсмены взяли три медали на ЧМ по плаванию на короткой воде. Мирон Лифинцев выиграл уже третье золото, а European Aquatics наконец-то опубликовала новость о победе российского пловца.
3. Министр спорта Михаил Дегтярев избран на пост главы ОКР. Он ставит задачу снять ограничения для участия спортсменов под флагом России и просит прекратить «агрессивную риторику в адрес международных коллег». Вице-президентами ОКР избраны Тимченко, Белозеров, Ротенберг, Мазепин и Фрадков, в исполком вошли в числе прочих Дюков, Майгуров, Сихарулидзе, Третьяк, Тарпищев.
4. Приемный отец игрока «Боруссии» Мукоко заявил, что Юссуф родился в 2000-м, а не в 2004-м. В «Дортмунде» фальсификации отрицают: у клуба есть все официальные документы.
5. «Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА, опередив «Баварию» и «Реал».
6. Франциска Пройс выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, мужской спринт выиграл Йоханнес Бо. Ему осталось 9 побед до повторения рекорда Уле Эйнара Бьорндалена.
7. Норвежцы Клэбо и Гульберг победили в командном спринте на Кубке мира по лыжам. В женском командном спринте быстрее всех были шведки Рибом и Сундлинг.
8. НБА. «Миннесота» обыграла «Лейкерс» и другие результаты.
9. МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Щербакова и Трусова получат золото и серебро чемпионата Европы-2022.
10. НХЛ. «Каролина» проиграла «Оттаве» (0:3) в единственном матче дня.
11. Игорь Осинькин уйдет из «Крыльев» летом, также клуб покинет руководство.
12. Marca назвала Винисиуса лучшим футболистом прошлого сезона. Родри признан IFFHS игроком года.
13. Апелляция по дисквалифиции Ханси Флика отклонена – тренер «Барселоны» пропустит два матча.
14. У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. У «Лилля» – лучший показатель.
15. Нани заявил, что Криштиану Роналду сыграет на ЧМ-2030 в 45 лет.
16. Видео с флагом ДНР на трибуне «Сосьедада» во время матча с «Динамо» Киев появилось в соцсетях.
Цитаты дня
Елизавета Туктамышева: «Думаю, я могла бы вернуться в спорт. Но уверена, что на Олимпиаду бы не поехала»
Евгения Медведева: «Володин предлагал мне встать в пару, я оскорбилась. Был контекст – у тебя в одиночном не очень получается, попробуешь в пары?»
Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»
Семшов про иностранных тренеров: «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школы не могут устроиться»
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