Итоги жеребьевки отбора ЧМ-2026, золото и два серебра наших пловцов, Дегтярев избран главой ОКР, переписанный игрок «Боруссии», «Ман Сити» – №1 в рейтинге УЕФА и другие новости

1. Состоялась жеребьевка отбора ЧМ-2026 – Англия, Сербия и Албания попали в одну группу , Казахстан встретится с Бельгией. Полные составы мы узнаем только весной .

2. Российские спортсмены взяли три медали на ЧМ по плаванию на короткой воде. Мирон Лифинцев выиграл уже третье золото , а European Aquatics наконец-то опубликовала новость о победе российского пловца .

3. Министр спорта Михаил Дегтярев избран на пост главы ОКР . Он ставит задачу снять ограничения для участия спортсменов под флагом России и просит прекратить «агрессивную риторику в адрес международных коллег» . Вице-президентами ОКР избраны Тимченко, Белозеров, Ротенберг, Мазепин и Фрадков, в исполком вошли в числе прочих Дюков, Майгуров, Сихарулидзе, Третьяк, Тарпищев.

4. Приемный отец игрока «Боруссии» Мукоко заявил, что Юссуф родился в 2000-м , а не в 2004-м. В «Дортмунде» фальсификации отрицают : у клуба есть все официальные документы.

5. «Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА, опередив «Баварию» и «Реал».

6. Франциска Пройс выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, мужской спринт выиграл Йоханнес Бо. Ему осталось 9 побед до повторения рекорда Уле Эйнара Бьорндалена.

7. Норвежцы Клэбо и Гульберг победили в командном спринте на Кубке мира по лыжам. В женском командном спринте быстрее всех были шведки Рибом и Сундлинг .

8. НБА. «Миннесота» обыграла «Лейкерс» и другие результаты .

9. МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Щербакова и Трусова получат золото и серебро чемпионата Европы-2022.

10. НХЛ. «Каролина» проиграла «Оттаве» (0:3) в единственном матче дня.

11. Игорь Осинькин уйдет из «Крыльев» летом, также клуб покинет руководство.

12. Marca назвала Винисиуса лучшим футболистом прошлого сезона. Родри признан IFFHS игроком года .

13. Апелляция по дисквалифиции Ханси Флика отклонена – тренер «Барселоны» пропустит два матча.

14. У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. У «Лилля» – лучший показатель .

15. Нани заявил, что Криштиану Роналду сыграет на ЧМ-2030 в 45 лет.

16. Видео с флагом ДНР на трибуне «Сосьедада» во время матча с «Динамо» Киев появилось в соцсетях.

Цитаты дня

Елизавета Туктамышева: «Думаю, я могла бы вернуться в спорт. Но уверена, что на Олимпиаду бы не поехала»

Евгения Медведева: «Володин предлагал мне встать в пару, я оскорбилась. Был контекст – у тебя в одиночном не очень получается, попробуешь в пары?»

Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»

Семшов про иностранных тренеров: «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школы не могут устроиться»