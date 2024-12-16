Головин – лучший футболист России в 2024-м по итогам голосования «СЭ». Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й

Александр Головин признан лучшим футболистом России в 2024 году по версии «СЭ».

На награду могли претендовать все футболисты независимо от гражданства, которые в 2024 году выступали в РПЛ , а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса » и болельщики.

Лучшим стал полузащитник «Монако» Александр Головин , набравший 185 очков.

Рейтинг лучших футболистов России в 2024 году:

1. Александр Головин («Монако ») – 185 очков

2. Джон Кордоба («Краснодар») – 115 очков

3. Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит») – 111 очков

4. Манфред Угальде («Спартак») – 98 очков

5. Алексей Батраков («Локомотив») – 86 очков

6. Эсекиэль Барко («Спартак») – 64 очка

7. Константин Тюкавин («Динамо») – 53 очка

8. Вендел («Зенит») – 38 очков

9. Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ») – 33 очка

10. Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта») – 22 очка.