«Атлетико» выиграл 11 матчей подряд, забив 31 гол. Дальше – «Барса»
«Атлетико» продлил победную серию до 11 матчей.
Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Хетафе» (1:0) в 17-м туре Ла Лиги.
Всего мадридцы выиграли во всех турнирах 11 матчей подряд. Команда в общей сложности забила в них 31 гол.
Последнее поражение было 27 октября – от «Бетиса» (0:1) в Ла Лиге.
21 декабря «Атлетико» сыграет с «Барселоной» в 18-м туре чемпионата Испании.
Отметим, что рекордная победная серия «Атлетико» – 13 матчей при Симеоне с августа по октябрь 2012 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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