«Атлетико» выиграл 11 матчей подряд, забив 31 гол. Дальше – «Барса»

«Атлетико» продлил победную серию до 11 матчей.

Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Хетафе » (1:0) в 17-м туре Ла Лиги .

Всего мадридцы выиграли во всех турнирах 11 матчей подряд. Команда в общей сложности забила в них 31 гол.

Последнее поражение было 27 октября – от «Бетиса» (0:1) в Ла Лиге.

21 декабря «Атлетико» сыграет с «Барселоной» в 18-м туре чемпионата Испании.

Отметим, что рекордная победная серия «Атлетико » – 13 матчей при Симеоне с августа по октябрь 2012 года.