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«Матч ТВ» не показал победу российских пловцов в эстафете на ЧМ. Трансляцию прервали ради турнира по смешанным единоборствам АСА 182

Телеканал «Матч ТВ» не показал победу российских пловцов на чемпионате мира.

Сборная России в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в комбинированной эстафете 4x100 м на ЧМ на короткой воде в Будапеште. Они установили мировой рекорд (3.18,68), выступая в нейтральном статусе.

«Матч ТВ» сегодня показал только первые финальные заплывы. В 20:00 телеканал начал транслировать турнир по смешанным единоборствам АСА 182, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Эстафету показывал канал «Матч! Арена». 

«Матч ТВ» купил права на показ ЧМ после чемпионата России, который прошел в конце ноября и был отборочным турниром. Генпродюсер канала Александр Тащин заявлял: «Мы покажем все заплывы на каналах семейства «Матч», а главные – с участием наших ребят – на федеральном». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
чемпионат мира на короткой воде
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