Российские пловцы завоевали 10 медалей на чемпионате мира на короткой воде. Они стали вторыми в медальном зачете
Россияне завоевали 10 медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
На счету представителей России 6 золотых и 4 серебряные награды.
Личное золото взяли Мирон Лифинцев (50 и 100 м, спина) и Илья Бородин (400 м, комплекс). Также россияне выиграли смешанные комбинированные эстафеты 4x100 м и 4x50 м, мужскую комбинированную эстафету 4x100 м.
Серебро у Кирилла Пригоды (50, 100 и 200 м, брасс) и Евгении Чикуновой (200 м, брасс).
В неофициальном медальном зачете россияне, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место. Первой стала команда США – на их счету 18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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