Российские пловцы завоевали 10 медалей на чемпионате мира на короткой воде. Они стали вторыми в медальном зачете

Россияне завоевали 10 медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

На счету представителей России 6 золотых и 4 серебряные награды.

Личное золото взяли Мирон Лифинцев (50 и 100 м, спина) и Илья Бородин (400 м, комплекс). Также россияне выиграли смешанные комбинированные эстафеты 4x100 м и 4x50 м, мужскую комбинированную эстафету 4x100 м.

Серебро у Кирилла Пригоды (50, 100 и 200 м, брасс) и Евгении Чикуновой (200 м, брасс).

В неофициальном медальном зачете россияне, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место. Первой стала команда США – на их счету 18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград.