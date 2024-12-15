У «Ман Сити» 1 победа и 8 поражений в 11 последних матчах. Сегодня – 1:2 от «МЮ» в дерби
«Манчестер Сити» выиграл один из 11 последних матчей.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы дома уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В 11 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 8 поражений и одержал только 1 победу.
21 декабря «горожане» сыграют с «Астон Виллой» на выезде.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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