Роман Ротенберг: «За бугром больше проблем, чем у нас. У них в школах преподают уроки, как пол сменить детям. Я не хочу, чтобы мои дети были в таких школах»

Роман Ротенберг не хочет, чтобы его дети учились за границей.

«Давайте посмотрим, что происходит у нас в детском хоккее, давайте туда пойдем и посмотрим. Там тоже есть много вопросов.

У нас даже единого стандарта нет: одни правила для Санкт-Петербурга, в Москве другие правила, а в Казани – третьи. Как наши дети могут развиваться, если нет единого стандарта? Над этим работаем совместно с Министерством спорта, администрацией президента, эти все направления обсуждаем, как улучшить, чтобы дети развивались, чтобы все было честно, под единые стандарты.

И тогда наш хоккей будет развиваться семимильными шагами, мы все будем в плюсе. У нас будет больше мальчишек, больше интересных команд, интереса к хоккею, придут спонсоры, будем строить катки. Не всегда есть возможность у государства помогать строить катки, поэтому я благодарен частным инвесторам, которые делают в формате ГЧП, строятся катки в регионах, образование подключается к этому, дети начинают развиваться.

Детям лучше играть сейчас в России и развиваться здесь. Это раньше нужно было летать в Америку или Канаду, сейчас такой надобности нет. А то, что бывают агенты, которые зарабатывают в Америке и получают за это комиссию (привозит одного ребенка – 10 тысяч долларов получает), – это его заработок, бизнес, но мы должны думать не про его заработок, а о том, как детей развивать.

Тогда у нас будет развитие хоккея, может, тогда будем из Канады детей привлекать, чтобы они помогали хоккей развивать. Почему нет? Мы же не работаем на Канаду и США, наша задача – чтобы наши дети развивались в России.

Журналисты должны объективно писать, а то получается, что за бугром все классно, а тут есть проблемы. За бугром больше проблем, чем у нас. У них в школах преподают уроки, как пол сменить детям. Я не хочу, чтобы мои дети были в таких школах.

Есть вопросы к медиа, надо поддерживать нашу школу, наших детишек, нашу сборную России», – сказал главный тренер «России 25» и СКА .