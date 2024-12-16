Капризов с 22 голами делит с Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ. Кирилл сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой

Кирилл Капризов с 22 голами делит с Леоном Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче с «Вегасом» (2:3) и был признан второй звездой. Теперь на его счету 47 (22+25) очков в 30 играх сезона.

Капризов вышел на первое место в гонке снайперов, догнав нападающего «Эдмонтона » Леона Драйзайтля .

Сегодня за 28:03 – лучший показатель среди полевых игроков «Уайлд» (0:50 – в большинств) – у россиянина 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».