Лыжи. Кубок России. Сорина, Маслакова, Каличева, Смирнова, Истомина выступят в гонке преследования классическим стилем

Сорина, Маслакова, Каличева пробегут гонку преследования на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

10 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK.

Старт-лист

1. Татьяна Сорина

2. Елизавета Маслакова – 0:15

3. Арина Каличева – 0:17

4. Екатерина Смирнова – 0:26

5. Мария Истомина – 0:27

6. Дарья Непряева – 0:35

7. Евгения Крупицкая – 0:51

8. Елизавета Пантрина – 0:58

9. Анастасия Фалеева – 1:10

10. Лидия Горбунова – 1:13

11. Анастасия Доценко – 1:29

12. Дарья Канева – 1:36

13. Дарья Белослудцева – 1:36

14. Лилия Васильева – 1:43

15. Алена Баранова – 1:45