Лыжи. Кубок России. Сорина, Маслакова, Каличева, Смирнова, Истомина выступят в гонке преследования классическим стилем
Сорина, Маслакова, Каличева пробегут гонку преследования на Кубке России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Женщины
10 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK.
Старт-лист
1. Татьяна Сорина
2. Елизавета Маслакова – 0:15
3. Арина Каличева – 0:17
4. Екатерина Смирнова – 0:26
5. Мария Истомина – 0:27
6. Дарья Непряева – 0:35
7. Евгения Крупицкая – 0:51
8. Елизавета Пантрина – 0:58
9. Анастасия Фалеева – 1:10
10. Лидия Горбунова – 1:13
11. Анастасия Доценко – 1:29
12. Дарья Канева – 1:36
13. Дарья Белослудцева – 1:36
14. Лилия Васильева – 1:43
15. Алена Баранова – 1:45
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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