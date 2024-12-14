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Лыжи. Кубок России. Сорина, Маслакова, Каличева, Смирнова, Истомина выступят в гонке преследования классическим стилем

Сорина, Маслакова, Каличева пробегут гонку преследования на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

10 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK.

Старт-лист

1. Татьяна Сорина

2. Елизавета Маслакова – 0:15

3. Арина Каличева – 0:17

4. Екатерина Смирнова – 0:26

5. Мария Истомина – 0:27

6. Дарья Непряева – 0:35

7. Евгения Крупицкая – 0:51

8. Елизавета Пантрина – 0:58

9. Анастасия Фалеева – 1:10

10. Лидия Горбунова – 1:13

11. Анастасия Доценко – 1:29

12. Дарья Канева – 1:36

13. Дарья Белослудцева – 1:36

14. Лилия Васильева – 1:43

15. Алена Баранова – 1:45

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
лыжные гонки
Елизавета Маслакова
logoЛилия Васильева
logoКубок России
logoДарья Непряева
Анастасия Доценко
Арина Каличева
результаты
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Смирнова
logoМария Истомина
logoАнастасия Фалеева
logoАлена Баранова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Дарья Канева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Дарья Белослудцева
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