Бучневич забил «Рейнджерс», став 2-й звездой матча. Он набрал очки в 9-й игре кряду

Павел Бучневич забросил шайбу в матче с бывшим клубом – с «Рейнджерс» (3:2).

Форвард «Сент-Луиса » признан второй звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (3+6) до 9 матчей. Всего в 30 играх текущего чемпионата НХЛ он набрал 21 (8+13) балл.

Сегодня за 19:08 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (1:18 – в большинстве) – у Бучневича 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».