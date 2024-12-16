Бучневич забил «Рейнджерс», став 2-й звездой матча. Он набрал очки в 9-й игре кряду
Павел Бучневич забросил шайбу в матче с бывшим клубом – с «Рейнджерс» (3:2).
Форвард «Сент-Луиса» признан второй звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (3+6) до 9 матчей. Всего в 30 играх текущего чемпионата НХЛ он набрал 21 (8+13) балл.
Сегодня за 19:08 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (1:18 – в большинстве) – у Бучневича 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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