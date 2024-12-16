«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне

«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге по потерянным очкам.

Каталонцы уступили «Леганесу» (0:1) в 17-м туре.

После 18 сыгранных матчей на счету «Барселоны» 38 очков. Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры.

Столько же баллов у «Атлетико », однако «матрасники» провели на одну игру меньше.

На третьей строчке расположился «Реал » с 37 баллами и игрой в запасе.

Четвертым идет «Атлетик» с 33 очками после 18 игр.

Отметим, что в следующем туре «Барселона » сыграет с «Атлетико».