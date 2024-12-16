«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне
«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге по потерянным очкам.
Каталонцы уступили «Леганесу» (0:1) в 17-м туре.
После 18 сыгранных матчей на счету «Барселоны» 38 очков. Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры.
Столько же баллов у «Атлетико», однако «матрасники» провели на одну игру меньше.
На третьей строчке расположился «Реал» с 37 баллами и игрой в запасе.
Четвертым идет «Атлетик» с 33 очками после 18 игр.
Отметим, что в следующем туре «Барселона» сыграет с «Атлетико».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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