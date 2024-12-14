Кубок мира. Эстафета. Жанмонно и Симон побегут за Францию, Пройс и Фойгт – за Германию, Эльвира Оберг и Халварссон – за Швецию
15 декабря на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене пройдет женская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Эстафета
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Халварссон, Эльвира Оберг)
2. Франция (Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно)
3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Гру Рандбю, Марен Киркеэйде)
4. Италия (Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Микела Каррара)
5. Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Анна Андексер, Лиза Тереза Хаузер)
7. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс)
12. Швейцария (Эми Басерга, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Элиза Гаспарин)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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