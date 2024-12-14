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Кубок мира. Эстафета. Жанмонно и Симон побегут за Францию, Пройс и Фойгт – за Германию, Эльвира Оберг и Халварссон – за Швецию

15 декабря на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене пройдет женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Халварссон, Эльвира Оберг)

2. Франция (Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно)

3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Гру Рандбю, Марен Киркеэйде)

4. Италия (Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Микела Каррара)

5. Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Анна Андексер, Лиза Тереза Хаузер)

7. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс)

12. Швейцария (Эми Басерга, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Элиза Гаспарин)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoХохфильцен
эстафета (жен)
результаты
logoКубок мира по биатлону
logoАнна-Карин Хейденберг
logoХанна Аухенталлер
logoЭлиза Гаспарин
Анна Андексер
logoКаролине Кноттен
Мартина Трабукки
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Италии жен
logoсборная Франции жен
logoЭми Басерга
logoЮлия Таннхаймер
logoФранциска Пройс
logoЛу Жанмонно
logoСамуэла Комола
logoСелина Гротиан
logoсборная Швейцарии жен
logoГру Рандбю
logoАнна Гандлер
logoЖюлия Симон
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Австрии жен
logoМикела Каррара
logoСофи Шово
logoАита Гаспарин
logoАнна Магнуссон
logoсборная Норвегии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoДуня Здоуц
logoЛена Хекки-Гросс
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЭлла Халварссон
logoсборная Германии жен
logoВанесса Фойгт
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швеции жен
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