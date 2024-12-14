Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 16-го тура.

В субботу «Арсенал » примет «Эвертон », «Ливерпуль » – «Фулхэм ».

В воскресенье «Манчестер Сити » сразится в дерби с «Манчестер Юнайтед», «Челси» сыграет дома с «Брентфордом».

Чемпионат Англии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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