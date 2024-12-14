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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 16-го тура.

В субботу «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм».

В воскресенье «Манчестер Сити» сразится в дерби с «Манчестер Юнайтед», «Челси» сыграет дома с «Брентфордом».

Чемпионат Англии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
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