Лука Дончич набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Уорриорз»

Лука Дончич оформил 80-й трипл-дабл в карьере.

Словенский разыгрывающий «Далласа » набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Голден Стэйт » (143:133) в Сан-Франциско.

45 очков – лучший результат 25-летнего Дончича в нынешнем сезоне.

Проведя на площадке 38 минут, Лука реализовал 16 из 23 с игры (6 из 11 из-за дуги) и 7 из 9 с линии. На его счету также 3 перехвата и 2 блок-шота при 3 потерях.