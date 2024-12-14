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Лыжи. Кубок России. Мельниченко, Семиков, Большунов, Мальцев, Коростелев, Устюгов пробегут гонку преследования классическим стилем

Большунов и Мельниченко выступят в гонке преследования на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK.

Старт-лист

1. Андрей Мельниченко

2. Илья Семиков – 0:27

3. Александр Большунов – 0:35

4. Павел Соловьев – 0:58

5. Артем Мальцев – 1:02

6. Сергей Волков – 1:03

7. Савелий Коростелев – 1:08

8. Сергей Забалуев – 1:11

9. Антон Тимашов – 1:19

10. Александр Терентьев – 1:19

11. Александр Ившин – 1:23

12. Денис Спицов – 1:23

13. Иван Горбунов – 1:26

14. Данила Карпасюк – 1:26

15. Сергей Ардашев – 1:29...

18. Алексей Червоткин – 1:40...

25. Сергей Устюгов – 2:11

26. Иван Якимушкин – 2:18

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoПавел Соловьев
logoИван Горбунов
logoСавелий Коростелев
logoСергей Волков
logoАртем Мальцев
logoАлександр Терентьев
logoДенис Спицов
результаты
logoАлександр Ившин
Сергей Забалуев
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
logoСергей Ардашев
logoКубок России
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Мельниченко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoИлья Семиков
logoАлександр Большунов
logoАнтон Тимашов
Данила Карпасюк
logoИван Якимушкин
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