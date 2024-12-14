Лыжи. Кубок России. Мельниченко, Семиков, Большунов, Мальцев, Коростелев, Устюгов пробегут гонку преследования классическим стилем

Большунов и Мельниченко выступят в гонке преследования на Кубке России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам 3-й этап Чусовой Мужчины 15 км, гонка преследования, классический стиль Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK. Старт-лист 1. Андрей Мельниченко 2. Илья Семиков – 0:27 3. Александр Большунов – 0:35 4. Павел Соловьев – 0:58 5. Артем Мальцев – 1:02 6. Сергей Волков – 1:03 7. Савелий Коростелев – 1:08 8. Сергей Забалуев – 1:11 9. Антон Тимашов – 1:19 10. Александр Терентьев – 1:19 11. Александр Ившин – 1:23 12. Денис Спицов – 1:23 13. Иван Горбунов – 1:26 14. Данила Карпасюк – 1:26 15. Сергей Ардашев – 1:29... 18. Алексей Червоткин – 1:40... 25. Сергей Устюгов – 2:11 26. Иван Якимушкин – 2:18