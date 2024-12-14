Лыжи. Кубок России. Мельниченко, Семиков, Большунов, Мальцев, Коростелев, Устюгов пробегут гонку преследования классическим стилем
Большунов и Мельниченко выступят в гонке преследования на Кубке России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Мужчины
15 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – на странице ФЛГР VK.
Старт-лист
1. Андрей Мельниченко
2. Илья Семиков – 0:27
3. Александр Большунов – 0:35
4. Павел Соловьев – 0:58
5. Артем Мальцев – 1:02
6. Сергей Волков – 1:03
7. Савелий Коростелев – 1:08
8. Сергей Забалуев – 1:11
9. Антон Тимашов – 1:19
10. Александр Терентьев – 1:19
11. Александр Ившин – 1:23
12. Денис Спицов – 1:23
13. Иван Горбунов – 1:26
14. Данила Карпасюк – 1:26
15. Сергей Ардашев – 1:29...
18. Алексей Червоткин – 1:40...
25. Сергей Устюгов – 2:11
26. Иван Якимушкин – 2:18
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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