«Челси» сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 2 очков, сыграв на матч больше. «Арсенал» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 13-й

«Челси» сократил отставание от «Ливерпуля» после 16-го тура АПЛ.

«Синие» сегодня обыграли «Бренторд» (2:1), «Ливерпуль » в субботу сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Мерсисайдцы лидируют в АПЛ , набрав 36 очков в 15 играх. «Челси » идет вторым с 34 очками в 16 матчах.

Третье место занимает «Арсенал » – 30 очков в 16 играх. У «Ноттингем Форест » 28 очков после 16 туров, у «Манчестер Сити» – 27.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место (23 очка), «Ньюкасл» – 12-е (23), «Манчестер Юнайтед» – 13-е (22).

Положение команд может измениться после завтрашнего матча «Борнмут» – «Вест Хэм».