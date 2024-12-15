«Челси» сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 2 очков, сыграв на матч больше. «Арсенал» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 13-й
«Челси» сократил отставание от «Ливерпуля» после 16-го тура АПЛ.
«Синие» сегодня обыграли «Бренторд» (2:1), «Ливерпуль» в субботу сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 36 очков в 15 играх. «Челси» идет вторым с 34 очками в 16 матчах.
Третье место занимает «Арсенал» – 30 очков в 16 играх. У «Ноттингем Форест» 28 очков после 16 туров, у «Манчестер Сити» – 27.
«Тоттенхэм» занимает 10-е место (23 очка), «Ньюкасл» – 12-е (23), «Манчестер Юнайтед» – 13-е (22).
Положение команд может измениться после завтрашнего матча «Борнмут» – «Вест Хэм».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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