Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС примет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с МБА-МАИ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 16-2, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-13, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.