Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казанский УНИКС примет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 16-2, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-13, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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