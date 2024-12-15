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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС примет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 16-2, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 9-10, Парма – 8-11, Автодор – 8-11, Самара – 7-12, Енисей – 6-13, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoУНИКС
logoЗенит
logoЦСКА
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
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